PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Mertens rialza il Napoli"

Titolo di Tuttosport in prima pagina, nella sua edizione di oggi, per il ritorno alla vittoria degli azzurri in campionato nel derby contro il Benevento: "Mertens rialza il Napoli". A centro pagina spazio alla lotta per lo scudetto, con la Juventus che ormai sembra essere tagliata fuori: "L'Inter se ne va Pirlo, ora corri"; e col Milan che vince a Roma: "Cantano Kessie e Rebic, il Milan non molla".