PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Milik: è Juve! Ora Paredes!”

“Milik: è Juve! Ora Paredes!”. E’ questa l’apertura di Tuttosport che apre con le mosse di mercato della Juventus. "Il centravanti polacco a un passo. Il sorpasso su Depay anche per il risparmio sull'ingaggio che lascia risorse per il regista argentino, prossimo colpo dei bianconeri". Oggi ci sono anche i sorteggi per la prossima edizione della Champions League. Spazio al centro anche al Torino: "Dal Toro 8 milioni per Praet".