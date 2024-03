PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Mondiale senza Juve, De Laurentiis ritenta”

“Mondiale senza Juve, De Laurentiis ritenta”. Titola così in taglio basso l’edizione odierna di Tuttosport

“Mondiale senza Juve, De Laurentiis ritenta”. Titola così in taglio basso l’edizione odierna di Tuttosport: "Obiettivo: far valere l'eurosqualifica nel '25. 'E costruisco uno stadio nuovo a Bagnoli'". Al centro l'intervista a Carrera che consiglia la Juventus: "Prendi Koopmeiners". In taglio alto il Torino e di spalla le vittorie di Milan, Roma e Fiorentina in Europa e Conference League.