PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Mou re di Roma"

"Mourinho riporta una coppa europea in Italia 12 anni dopo la Champions con l'Inter".

Nell'edizione di oggi, Tuttosport apre in prima pagina con la vittoria della Conference League da parte della Roma: "Mou re di Roma. Mourinho riporta una coppa europea in Italia 12 anni dopo la Champions con l'Inter". A centro pagina spazio al mercato, con la Juve ad un passo dall'argentino del Psg: "Ave Di Maria". In taglio basso l'operazione al ginocchio che terrà Ibrahimovic lontano dai campi per 8 mesi: "Ibra choc, ma non si ritira".