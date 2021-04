PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Napoli, che show!”

Tuttosport apre in prima pagina con i cinque gol del Napoli alla Lazio: "Napoli, che show!". Poi il momento della Juventus: "Sotto tiro! CR7 in discussione per le ultime prove. Nuove accuse ad Andrea da Ceferin". In taglio alto il pareggio dell'Atalanta contro la Roma: "Dea sciupona". A lato l'Inter: "Conte: voglio chiarezza" e il Milan: "Ibra 2022, energia per l'europa" oltre che al Torino: "Col Napoli riecco Sirigu".