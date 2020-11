PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Napoli, che tonfo: Sassuolo 2^ da solo"

L'edizione odierna di Tuttosport apre con il titolo: "Con CR7 è show Juve". Bastano tre minuti al campione portoghese per riprendere per mano la Juventus e guidarla alla vittoria: Cristiano Ronaldo è entrato nella ripresa contro lo Spezia e dopo soli tre minuti aveva già portato in vantaggio i bianconeri, su precisa imbeccata di Morata. Poi la doppietta è arrivata con un cucchiaio su rigore, che ha arrotondato a 4 a 1 il risultato sui liguri. Il portoghese avvisa: "Sono tornato!".

Arbitro e follie! Toro, che beffa- E' una vera e propria beffa quella subita dal Torino nel pomeriggio di ieri. Prima il direttore di gara nega un rigore parso nettissimo su Simone Verdi, poi i granata, avanti 3 a 2 in pieno recupero, si buttano via e si fanno prima raggiungere da Immobile (92') e poi addirittura superare a tempo scaduto da Caicedo, più rapido di tutti ad arrivare su una palla vagante in area piccola.

Volo Milan, con Zlatan l'acrobata - E' ancora una volta Zlatan Ibrahimovic a regalare i tre punti al Milan di mister Pioli, questa volta con una rovesciata da dentro l'area di rigore, quando mancava un quarto d'ora al termine. Tre punti e rossoneri ancora al comando della classifica.