PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Napoli, è bufera"

Tuttosport, nell'edizione di oggi, titola in prima pagina: "Napoli, è bufera. Spalletti crolla a Empoli: squadra in ritiro, panchina a rischio". In apertura il match di stasera a Reggio Emilia tra Sassuolo e Juventus, preceduto da un vertice di mercato tra i due club: "Raspadori-Frattesi: a tavola con la Juve". Di lato spazio al Milan che batte la Lazio al 93' e torna capolista: "Tonali, ruggito Milan".