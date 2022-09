PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Napoli e Milan primi tra i veleni"

"Soffrono ma battono Spezia e Samp".

"Napoli e Milan primi tra i veleni", titola così in prima pagina Tuttosport nell'edizione odierna. "Soffrono ma battono Spezia e Samp". A centro pagina spazio alla Juventus, in campo stasera contro la Salernitana: "Juve non c'è più il Psg". In taglio alto la sconfitta di misura del Torino a San Siro: "Toro dal sogno alla beffa. Brozovic castiga, l'Inter si rialza".