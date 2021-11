PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Napoli, ko e rabbia nel giorno di Diego"

Nell'edizione odierna, Tuttosport titola in prima pagina: "Napoli, ko e rabbia nel giorno di Diego. 2-1 Spartak, si fa dura. Un anno fa ci lasciava Maradona, omaggi in tutto il mondo". Apertura dedicata alle vittorie in Champions delle milanesi: "Dzegol, vai Inter! Messias che Milan!". A centro pagina spazio al processo aperto alla Juventus dopo il ko di Londra: "Tutti sotto esame".