PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Napoli: preso Olivera, oggi le visite"

“Napoli: preso Olivera, oggi le visite", Tuttosport dedica spazio in taglio basso al prossimo acquisto del Napoli. In primo piano con la trattativa dei bianconeri per riportare a Torino il centrocampista francese: “Pogba, la Juve gioca d'anticipo”. In taglio alto: "EuroToro: Cairo convince Juric". Di spalla l'intervista all'attaccante del Milan Olivier Giroud. In taglio basso l'Inter impegnata nella trattativa per il rinnovo di Perisic e l'incontro con Dybala e il cambio in panchina all'Udinese.