PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Napoli primo, aggancio al Milan"

"Napoli primo, aggancio al Milan", questo il titolo in prima pagina di Tuttosport nell'edizione di oggi, dopo la vittoria degli azzurri all'Olimpico. A centro pagina spazio alla Juventus, con gli uomini contati per la semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina: "Juve più forte dei guai". In taglio alto spazio alla mobilitazione del mondo del calcio per l'Ucraina, in guerra con la Russia: "Tutti con l'Ucraina".