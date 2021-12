PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Napoli sì, Lazio nì. Roma agli ottavi!"

"Napoli sì, Lazio nì. Roma agli ottavi!", titola così in prima pagina Tuttosport, nell'edizione di oggi. "Spalletti (3-2 al Leicester) ai playoff con Sarri (0-0 col Galatasaray, Mou in vetta: 3-2 a Sofia". In taglio alto spazio all'eliminazione dell'Atalanta dalla Champions League dopo il ko con il Villarreal: "Dea, il cuore non basta". A centro pagina spazio ai ricavi che otterrà la Juventus dal passaggio agli ottavi di Champions: "Ossigeno Juve".