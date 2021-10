PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Napoli stop: il Milan lo raggiunge in vetta"

"Napoli stop: il Milan lo raggiunge in vetta", titola così in prima pagina Tuttosport nell'edizione di oggi. Apertura dedicata al pari nel Derby d'Italia: "Joya a San Siro. Finisce 1-1 la sfida fra Inter e Juve, che lascia invariato il distacco dal vertice delle due squadre". In taglio basso spazio ad un'indiscrezione di mercato: "Pobega-Toro? Belotti-Milan già a gennaio".