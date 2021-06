PRIMA PAGINA - Tuttosport - "Nuova Juve in 10 mosse"

Nell'edizione di oggi, Tuttosport, apre in prima pagina con la nuova Juventus di Allegri: "Nuova Juve in 10 mosse. Dal futuro di CR7 alle conferme di Morata e Dybala. Dall'acquisto di Locatelli alla scelta del secondo portiere". In taglio alto spazio a Euro 2020: "Lukaku, Chiello è pronto. Inghilterra e Ucraina, si!". In taglio basso spazio al mercato della Serie A: "Hauge da Juric, il Toro ci prova. Ilicic al Milan, Ibra l'aspetta. Colpo Dea! Ecco Musso".