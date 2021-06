PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Occhio all'Austria!”

“Occhio all'Austria”, Tuttosport apre in prima pagina con l'accoppiamento dell'Italia per gli ottavi di finale di Euro2020. Al centro si parla di calciomercato e si approfondisce il futuro di Manuel Locatelli, Hakan Calhanoglu e Andrea Belotti. "Sette giorni per la Juve, Calhanoglu, cose turche, il prezzo 34 milioni". "I bianconeri giocano la carta Dragusin per prendere Locatelli. Blitz vincente dell'Inter per il rossonero svincolato: oggi visite mediche. Ieri Gigio le ha fatte per il PSG. Cairo ha fissato la quotazione per vendere il gallo".