PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Onorate 125 anni di gloria"

GIOVANILI YOUTH LEAGUE, DOMANI ALLE 14 LIVERPOOL-NAPOLI: I CONVOCATI DI FRUSTALUPI Il Napoli Primavera affronterà domani il Liverpool per la sesta giornata di Youth League. Il match si disputa presso il centro sportivo Academy Liverpool alle ore 14. I convocati di Frustalupi: Acampa, Barba, Boffelli, D’Avino, De Pasquale, Giannini,... Il Napoli Primavera affronterà domani il Liverpool per la sesta giornata di Youth League. Il match si disputa presso il centro sportivo Academy Liverpool alle ore 14. I convocati di Frustalupi: Acampa, Barba, Boffelli, D’Avino, De Pasquale, Giannini,... LE ALTRE DI A NON BASTA IL GOL DI PETAGNA: IL MONZA SI FA RIMONTARE E PERDE IN CASA COL BOLOGNA Sotto gli occhi del presidente Joey Saputo, il Bologna soffre e batte in rimonta il Monza Sotto gli occhi del presidente Joey Saputo, il Bologna soffre e batte in rimonta il Monza