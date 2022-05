PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Onore al Diavolo"

"Undici anni dopo l'ultimo trionfo il Milan conquista il 19° scudetto. Inter seconda tra applausi e lacrime".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con il Milan campione d'Italia: "Onore al Diavolo. Undici anni dopo l'ultimo trionfo il Milan conquista il 19° scudetto. Inter seconda tra applausi e lacrime". Di spalla spazio al mercato bianconero: "Il vertice Juve. Ecco tutti i nomi". A centro pagina la trattativa per il rinnovo di Belotti: "Toro: ora Belotti aspetta Juric". Di spalla spazio all'incredibile salvezza della Salernitana: "La Salernitana travolta: ma in Serie B va il Cagliari".