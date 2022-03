PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Orgoglio Italia!"

"Dopo il clamoroso flop con la Macedonia del Nord, gli azzurri vinconto in rimonta l'amichevole in Tuchia (3-2)".

Nell'edizione di oggi, Tuttosport apre in prima pagina con la vittoria dell'Italia in Turchia: "Orgoglio Italia! Dopo il clamoroso flop con la Macedonia del Nord, gli azzurri vinconto in rimonta l'amichevole in Tuchia (3-2)". A centro pagina spazio al mercato in casa Inter: "Dybala-Inter: contatto!". Di spalla spazio alle parole del patron dell'Atalanta Percassi: "La Dea? Se umili, si vola".