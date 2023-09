PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Osi, gol e prove d'addio"

"Il Napoli ritrova la vittoria ma è alta tensione col nigeriano".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, dedica lo spazio in taglio alto alla vittoria del Napoli contro l'Udinese: "Osi, gol e prove d'addio. Il Napoli ritrova la vittoria ma è alta tensione col nigeriano". In apertura il ko interno dell'Inter: "Inter choc, Berardi show: Milan primo". In taglio basso la sconfitta del Torino all'Olimpico con la Lazio: "Beneficenza Toro".