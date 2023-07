PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Osimhen-Napoli: rinnovo ok, ma…”

“Osimhen-Napoli: rinnovo ok, ma…”. Titola così in taglio basso l’edizione odierna di Tuttosport

“Osimhen-Napoli: rinnovo ok, ma…”. Titola così in taglio basso l’edizione odierna di Tuttosport: “La trattativa procede con l’Arabia sullo sfondo. Passi avanti per prolungare il contratto oltre il 2025 con una clausola tra i 140 e i 150 milioni. L’Al-Hilal però è pronto a una proposta indecente dopo il rifiuto di Mbappè”. Al centro l’intervista al commissario tecnico degli Stati Uniti che parla di Timothy Weah. In taglio alto le parole di Vlasic: “Basta, datemi al Toro!”. In basso l’Inter: “Il bomber dov’è? E’ allarme”.