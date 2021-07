PRIMA PAGINA - Tuttosport - "Pasta Italia per la Juve"

Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina la coppia di campioni d'Europa Bonucci-Chiellini che prepara la prossima stagione bianconera: "Pasta Italia per la Juve". In taglio basso spazio alle milanesi: "L'Inter scopre Satriano. Giroud: 'Milan scudetto'". Di spalla le dure dichiarazioni di Giancarlo Antognoni nei confronti del presidente della Fiorentina: "Commisso impari cos'è il rispetto".