PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Peccato, Milan"

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con la sconfitta casalinga del Milan in Champions League contro il Liverpool e dell'Inter a Madrid: "Peccato, Milan. Inter ko col Real e 2ª. Rossoneri, addio Europa". In taglio alto spazio alle altre due italiane in Champions: "Notte da Joya! Notte da Dea!". Di spalla spazio al calciomercato in casa Toro: "Joao Pedro, ritorno di fiamma".