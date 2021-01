PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Perché Lukaku ce l'ha con Zlatan"

È Inter-Juve!", titola stamani in apertura Tuttosport. SPAL travolta in Coppa Italia dai bianconeri: finisce quattro a zero

È Inter-Juve!", titola stamani in apertura Tuttosport. SPAL travolta in Coppa Italia dai bianconeri: finisce quattro a zero, a segno Morata, Frabotta, Kulusevski e Chiesa. Ora la doppia sfida con i nerazzurri: andata il tre febbraio a San Siro, ritorno allo Stadium il dieci. Torino - Spazio al mercato dei granata in taglio alto: "Toro, finalmente un colpo: Sanabria!", si legge. L'attaccante paraguaiano, che è costato 7,5 milioni di euro, è pronto a rinforzare il parco attaccanti a disposizione di Nicola. Oggi le visite e le firme su un quadriennale da 1,5 milioni a stagione. Atalanta - "Festa Atalanta: è in semifinale", titola invece il quotidiano di spalla. Djimsiti, Malinovskyi e Miranchuk stendono la Lazio: la squadra di Gasperini batte la Lazio e supera il turno, nonostante l'inferiorità numerica. Ibra-Lukaku - Sempre di spalla, Tuttosport torna ad occuparsi delle scintille tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku, che hanno infiammato il derby: "Perché Lukaku ce l'ha con Zlatan", si legge. Lo svedese si difende: "Non sono razzista".