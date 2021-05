PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Pjanic chiama Allegri”

Tuttosport apre in prima pagina con le prime manovre di mercato in casa Juve: “Pjanic chiama Allegri”. Sulla destra spazio al Torino: "Juric ha fretta. Cairo che fai?". Si parla anche dell'Inter: "Virata a sinistra con Kostic". In taglio alto l'eliminazione dagli Europei dell'Italia Under 21 che cade ai supplemenatri per mano del Portogallo.