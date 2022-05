PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Pogba veste Juve. Dybala casa Inter"

"Il francese sempre più convinto del ritorno a Torino. L'argentino ha acquistato un immobile a Milano proprio a due passi dalla sede nerazzurra".

"Pogba veste Juve. Dybala casa Inter", questa l'apertura di Tuttosport in prima pagina nell'edizione di oggi. "Il francese sempre più convinto del ritorno a Torino. L'argentino ha acquistato un immobile a Milano proprio a due passi dalla sede nerazzurra". A centro l'intervista all'ex Torino Claudio Sala: "Belotti e il Fila per il per un Toro vero".