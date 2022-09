PRIMA PAGINA - Tuttosport punge Di Maria: "Il Mondiale è a Monza"

Infortuni e cali di forma fino a questo momento hanno frenato El Fideo, l'Argentina lo aspetta in Qatar

"Di Maria, il Mondiale è a Monza" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. Infortuni e cali di forma fino a questo momento hanno frenato El Fideo, l'Argentina lo aspetta in Qatar, ma la Juventus ha bisogno di lui per superare questo difficile momento. Domani contro il Monza è già un bivio decisivo per il club bianconero.

Serie A - "Milan-Napoli, quei geni dei ds": lo scontro al vertice è firmato Massara-Giuntoli. Da Maignan a Kvara, quanti colpi capolavoro. Ieri in campo Salernitana-Lecce: "Blitz Lecce a Salerno: prima vittoria".

Il Toro - "Juric avverte il Toro": stasera il Sassuolo, il tecnico guarito dalla polmonite andrà in panchina. Intanto avvisa: "Manca gente che segni. Ho un rimpianto: come saremmo con due rinforzi in più? Come a Verona...".