PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Questa è Juve. Dea di ferro!"

"Questa è Juve!", si legge questa mattina in apertura su Tuttosport. Euroriscatto in Champions a Malmoe per i bianconeri, che liquidano gli svedesi con tre gol firmati da Alex Sandro, Dybala e Morata. Nell'altro match del girone Lukaku realizza la rete della vittoria sullo Zenit.

Atalanta - In taglio alto c'è spazio anche per il risultato di ieri dell'Atalanta: "Dea di ferro!", titola il quotidiano. Avanti con Freuler, poi la rimonta del Villarreal. Gosens firma un pari prezioso, Musso decisivo con le sue parate.

Milan - "Ibra ko. Coraggio, Milan!", si legge invece di spalla a proposito dei rossoneri. Problemi al tendine d'Achille per Zlatan. Pioli suona la carica: "Iniziamo a scrivere la nostra storia".

Inter - Poco più in basso il quotidiano titola: "Una notte galattica. Vai, Inter!". Stasera i nerazzurri scendono in campo contro il Real: c'è voglia di riscatto dopo le due sconfitte dell'anno scorso. Aria di derby contro Ancelotti.

Torino - "Brekalo: 'Assist, gol e grinta'". In taglio basso il quotidiano si occupa dei nuovi arrivati in casa granata. Praet: "Belotti, ci penso io a lanciarti". Zima invece assicura: "Sono pronto, datemi Berardi".

Primi esoneri - "Cagliari: Mazzarri. Tudor al Verona", si legge sempre in taglio basso. Gli ex tecnici di Torino e Juventus prendono il posto di Semplici e Di Francesco.