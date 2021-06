PRIMA PAGINA - Tuttosport - "Rinviamo il campionato!"

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con le dichirazioni di un ADL scatenato in conferenza stampa: "Rinviamo il campionato! Se gli stadi aprono al 25% meglio non ripartire. Insigne e i rinnovo col Napoli? Quel che sarà sarà". A centro pagina spazio all'aumento di capitale della Juventus: "Il rilancio è servito. Juve, 400 milioni". Di spalla in evidenza le parole di Marotta sull'Inter: "Dopo Hakimi stop cessioni. Bravo Inzaghi".