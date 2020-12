PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Rivincita Ronaldo. Ibra crac, Milan nei guai"

"Rivincita Ronaldo" scrive Tuttosport in apertura sulla Juve e sul portoghese. Stasera bianconeri in campo allo stadio Tardini per sfidare il Parma di Fabio Liverani. CR7 deciso a cancellare la brutta prova di pochi giorni fa con tanto di rigore sbagliato contro l'Atalanta. Restano a casa Arthur, Chiellini, Demiral e Dybala.

Il ko - "Ibra crac: Milan nei guai": nel taglio alto si parla dell'infortunio occorso a Zlatan Ibrahimovic. Problema al polpaccio: il 2020 dello svedese è finito. A rischio anche la partita del 6 gennaio con la Juventus. Ora è caccia a bomber: da Scamacca a Jovic, i nomi.

Piano Scudetto - "Botti Inter: Gervinho e De Paul": a gennaio 5 cessioni e 3 acquisti per la formazione di Antonio Conte. Oltre a un attaccante e a un centrocampista, in arrivo anche un esterno sinistro.

Clamoroso appello - "Trump compra il Torino": l'iniziativa dei tifosi granata sui social. L'ormai ex presidente USA inondato di messaggi per spingerlo all'acquisto del Toro.