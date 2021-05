PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Roma, daje Mou!"

Nell'edizione odierna, Tuttosport, apre in prima pagina con la clamorosa scelta della Roma: "Roma, daje Mou! Mourinho sostituirà Fonseca a campionato finito. Trinnale da 7 milioni a stagione". In taglio alto spazio alle parole del ds dell'Inter che si proietta sulla sfida con la Juventus: "Marotta sveglia la Juve". Di lato spazio alla prima semifinale di Champions League: "Mahrez show, City in finale".