PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Roma e Napoli: spareggio"

Titola così in prima pagina Tuttosport, nell'edizione di oggi: "Roma e Napoli: spareggio. Duello tra Fonseca e Gattuso per un posto tra le prime quattro". A centro pagina spazio alle dichiarazioni del tecnico bianconero sul rinvio di Inter-Sassuolo: "Pirlo riaccende Juve-Inter". In alto spazio al Torino alla ricerca di punti salvezza nella sfida di oggi a Marassi contro la Sampdoria: "Furore Toro".