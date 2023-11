Tuttosport, in prima pagina nell'edizione di oggi si sofferma sulle gare di Champions League di ieri: "Sì, è Golden Bellingham. Riecco la pazza Inter". In apertura spazio per il calciomercato: "Colpani, è ancora Juve-Inter. Il talento conteso". In taglio alto la panchina di Pioli in bilico: "Ultimatum Cardinale: Pioli o svolti o salti".