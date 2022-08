PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Sì, il Napoli aspetterà Ronaldo fino all’ultimo”

E’ questa l’apertura di Tuttosport che apre con la strategia del Napoli per Cristiano Ronaldo

“Sì, il Napoli aspetterà Ronaldo fino all’ultimo”. E’ questa l’apertura di Tuttosport che apre con la strategia del Napoli per Cristiano Ronaldo. "Ore cruciali per le manovre di Jorge Mendes con CR7. Proseguono i negoziati per Osimhen allo United. Ma non si esclude nemmeno l'ipotesi prestito". Al centro ampio spazio alla Juventus: "Di Maria punta il PSG". Mercato del Torino in prima pagina: "Toro-Praet: rilancio finale". Di spalla l'Inter: "Acerbi: no di Zhang! Ahi Lukaku".