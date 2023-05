PRIMA PAGINA - Tuttosport sul -10 alla Juve: "Sicuri che sia giustizia?"

© foto di Pierpaolo Matrone

Tuttosport in prima pagina si sofferma a lungo sulla nuova penalizzazione inflitta alla Juventus per l'inchiesta plusvalenze. "Sicuri che sia giustizia?", il titolo del quotidiano che riporta quattro interviste (Feltri, Gramellini, Mourinho, Graziani) e scrive: "Non solo gli juventini: da destra e da sinistra si censura la punizione sul campo per infrazioni amministrative".