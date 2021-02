"CR7 non basta". Titola così in prima pagina Tuttosport, che ovviamente apre con il pari tra Juventus ed Hellas Verona. Spazio anche al caso - così scrive il quotidiano piemontese - legato al focolaio in casa Torino: "Lazio-Toro, la Lega decide oggi", si legge in merito al possibile rinvio anche della prossima gara dei granata.