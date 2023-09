PRIMA PAGINA - Tuttosport sulla Juve: “Processo a Roma!”

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con la Juventus e lo spostamento dell'Inchiesta Prisma

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con la Juventus e lo spostamento dell'Inchiesta Prisma: "Processo a Roma!". Al centro l'intervista ad Alessandro Billy Costacurta, mentre di spalla il duello di mercato tra Inter e Milan per David del Lille. In basso il Torino: "Thiago Silva e quel provino di Sazonov 'il brasiliano'".