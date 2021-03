PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Super Mertens, sorpasso Napoli"

Nell'edizione di oggi, titola così Tuttosport in prima pagina: "Super Mertens, sorpasso Napoli. Roma, un altro stop. Gli scontri diretti restano un tabù per Fonseca che si arrende a una doppietta del belga". A centro pagina spazio e Juventus e Torino entrambe sconfitte e prossime avversarie dopo la sosta: "Pirlo e Toro, derby per salvarsi. Dopo il clamoroso ko della Juve col Benevento, ora il tecnico rischia grosso".