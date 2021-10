PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Tchouameni: sfida Juve-Real"

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina, con l'asta per il talento francese: "Tchouameni: sfida Juve-Real. Dopo Chelsea e Liverpool, sul mediano del Monaco che piace ad Allegri, piombano anche madrileni. I bianconeri faranno un tentativo a gennaio per anticipare tutti". Di spalla spazio all'infortunio del portiere del Milan, con i rossoneri che corrono ai ripari prendendo uno svincolato: "Il Milan perde Maignan. Arriva Mirante".