PRIMA PAGINA - Tuttosport: "The Super League...No!”

Tuttosport apre in prima pagina contro l'attuazione Superlega: "The Super League...No! La politica ed il mondo del calcio si ribellano al progetto elitario dei dodici club europei". In taglio basso spazio alle dichiarazioni del Premier Draghi, di Gravina, di Ceferin e di Cairo. Spazio anche al turno infrasettimanale e al campionato: "Chiesa, niente Parma. Ma Pirlo ritrova CR7".