PRIMA PAGINA - Tuttosport titola con le parole di Galeone: “La Juve di Max sarà così”

Tuttosport apre in prima pagina con le parole di Giovanni Galeone che presenta la Juventus di Allegri: “La Juve di Max sarà così”. In taglio alto la posizione in bilico di Lautaro Martinez: "Bivio Lautaro: fra Simone e Simeone". Sulla destra le parole di Bonucci e le mosse di mercato della Roma: "Roma chiama Toro. Mou sul Gallo".