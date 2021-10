PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Torino, Juric sorridi: Pobega c'è!"

"Nedved ai tifosi: 'La Juve ha bisogno di voi'" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. In primo piano le dichiarazioni del vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, ieri al Salone del Libro. "Lo Stadium orgoglio bianconero. La spinta dei tifosi carica la squadra. Noi criticati per 2 anni anche se abbiamo vinto uno Scudetto e 2 Coppe, altri in 10 anni non hanno vinto nulla".

Serie A - "Grandi sfide quest'oggi in Serie A. Si parte alle 15 con Spezia-Salernitana. Alle 18 Lazio-Inter: "Emozione Inzaghi, furia Sarri", ritorno all'Olimpico per Simone, Maurizio contro i calendari. Alle 20.45 il Milan sfiderà il Verona: "Diavolo, ti serve l'esorcista". Dopo Theo Hernandez, anche Brahim Diaz positivo al Covid.

Toro - "Juric, ora sorridi: Pobega c'è": il centrocampista ritorna tra i disponibili. Il tecnico granata, in vista della gara di Napoli, può contare anche su Rodriguez e Linetty. Belotti in panchina.