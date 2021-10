PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Toro forza 3. Milan, obiettivo sorpasso"

"Toro forza 3" scrive Tuttosport in apertura sui granata, ieri in campo contro il Genoa e vittoriosi per 3-2. Show e brividi per la squadra di Ivan Juric. Sanabria, Pobega e Brekalo firmano gol di qualità ma il Genoa sfiora per due volte la rimonta (in gol prima Destro e poi Caicedo). Praet e Belotti cambi che pesano. Ritorno alla vittoria dopo 4 partite: "Sono strafelice, ci voleva" ha detto Ivan Juric. "Il derby rialza la Samp": vittoria per 2-1 dei doriani sullo Spezia nel secondo anticipo di giornata.

Derby d'Italia - "Eto'o: 'Io dico Inter'. Toni: ''Punto su Morata". Due grandi giurati del Golden Player giocano il derby d'Italia in anticipo. Samuel: "A Onana consiglio l'Inter". Luca: "Alvaro e Dzeko sono top, però Vlahovic è un affare".

Milan - Stasera in campo i rossoneri contro il Bologna, al Dall'Ara: "Pioli 100: il primo posto vale la lode". Centesima panchina rossonera per il tecnico, l'obiettivo è il sorpasso sul Napoli. E Pioli vuole risposte anche da Ibra.