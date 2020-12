PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Toro nell''Abisso', ma che scandalo!"

L'edizione di oggi de Tuttosport apre in prima pagina dando spazio in taglio alto alla sconfitta del Torino contro la Roma di Fonseca, ma soprattutto all'arbitraggio di Abisso che sta tenendo banco in queste ore sui dubbi molti forti legati all'espulsione di Singo al 14' ed il rigore concesso alla squadra giallorossa.