PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Tottenham su Conte. La Juve prenota Locatelli"

"Locatelli dopo l'Europeo", titola stamani in apertura Tuttosport. Intervista esclusiva del quotidiano a Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo: "Cercheremo di accontentare Manuel - ha assicurato -, ma attenzione alle big europee. Raspadori azzurro è la nostra Champions, rimane con noi al cento percento.

Tottenham italiano - "Conte: Tottenham! Doppio assalto: con lui Paratici", si legge invece in taglio alto. Spurs ad un passo dal doppio colpo, intanto Ancelotti torna al Real: "Mbappé? La qualità aiuta". Italiano rinnova con lo Spezia, Dionisi balza in pole per la panchina della Sampdoria, ore decisive per Sarri alla Lazio.

Inter - "Inzaghi un top: Inter, fidati", titola di spalla il quotidiano, che introduce così l'intervista a Marchegiani, ex compagno di squadra del tecnico: "Simone fa rendere tutti al massimo". Intanto Lukaku rivela: "Gli ho parlato, conversazione positiva. Resto qua".