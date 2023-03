PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Tribunali: attesa Juve, il giorno dei giudizi"

In taglio alto spazio alla Nazionale italiana che trova il centravanti: "Italia, lui almeno fa gol".

"Non ce n'è per nessuno!", apre con la MotoGP e la vittoria di Pecco Bagnaia Tuttosport nell'edizione odierna. In taglio alto spazio alla Nazionale italiana che trova il centravanti: "Italia, lui almeno fa gol". Mentre in colonna a destra spazio al processo Juve: "Il giorno dei giudizi". In taglio basso a sinistra spazio al Torino: "Vlasic-Miranchuk: riscatto a rischio".