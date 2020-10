PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Tutti con Pirlo"

"Tutti con Pirlo", si legge questa mattina in apertura su Tuttosport. Nonostante il momento non semplice, a detta del quotidiano è chiara la posizione dei bianconeri: "La Juve continua a garantire totale fiducia al suo allenatore, che nel giro di una settimana ritroverà tre pedine importantissime come Ronaldo (terminerà la quarantena lunedì), Chiellini e De Ligt".

Spadafora - "Tutti contro Spadafora", titola invece in taglio alto il quotidiano. È polemica contro il ministro: da Bach a Malagò a Ricci Bitti, il mondo dello sport contesta duramente Spadafora per il testo della legge di riforma che rischia di pregiudicare la partecipazione dell'Italia ai Giochi Olimpici della prossima estate a Tokyo.

Inter e Milan - In taglio basso c'è spazio per le due milanesi: "Diaz-Leao-Dalot, euroshow Milan" è il titolo che il quotidiano dedica al rotondo successo dei rossoneri sullo sparta Praga. In casa Inter invece preoccupano le condizioni di Romelu Lukaku: "Che guaio per Conte! Lukaku ko", si legge. Fermato da un problema muscolare, il belga salterà certamente il Parma, ed è a rischio anche la sua presenza contro il Real Madrid.