PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Vai, Ibra! Vamos, Inter!”

Tuttosport dedica l’apertura alle gare di Champions di Inter e Milan: “Vai, Ibra! Il Milan in emergenza attacco, cerca l'impresa con il Liverpool. E aspetta buone notizie da Porto. Vamos, Inter! L'Inter va a Madrid a caccia di una vittoria sul Real, riuscita in passato solo al mago Herrera". In taglio alto il pareggio tra Cagliari e Torino: "Toro, regalo a Mazzarri". Sulla destra il caso plusvalenze della Juve e l'arresto di Massimo Ferrero.