PRIMA PAGINA - Tuttosport - "Via libera"

Nell'edizione di oggi, Tuttosport apre col mercato Juve in prima pagina: "Via libera. Locatelli è sempre più vicino alla Juve. Accordo fra Dragusin e il Sassuolo che va in pressing sul Lugano per il sostituto naturale nel ruolo del campione d'Europa: Lovric". In taglio basso spazio al mercato di Milan e Torino: "Milan-Kessie: che braccio di ferro!". "Toro, idea Arambat".