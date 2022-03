PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Vince San Siro"

"La partecipazione dello stadio fa dimenticare un derby senza gol".

"Vince San Siro", titola così in prima pagina Tuttosport nell'edizione di oggi. "Il messaggio di Sheva per l'Ucraina. Le 50mila bandierine per invocare la pace. La partecipazione dello stadio fa dimenticare un derby senza gol". A centro pagina spazio all'altra semifinale di Coppa Italia con il ritorno di Vlahovic a Firenze: "Vlahovic senza paura". In taglio altro le drammatica testimonianza del presidente dell'Inter club Ukraine: "Io, interista sotto le bombe".