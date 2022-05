PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Vlahovic guida la rivoluzione"

"Cambierà tutto intorno al serbo e a Chiesa: via Dybala, Kean e forse Morata. Nel mirino della Juventus ci sono Di Maria, Milik e Raspadori".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con il mercato della Juventus e il rinnovamento in attacco: "Vlahovic guida la rivoluzione. Cambierà tutto intorno al serbo e a Chiesa: via Dybala, Kean e forse Morata. Nel mirino della Juventus ci sono Di Maria, Milik e Raspadori". Di spalla spazio all'addio di Perisic all'Inter: "Il dribbling di Perisic: ciao Inter, corro da Conte". In taglio alto la finale di Champiosn League tra Real Madrid e Liverpool, in programma stasera: "Il meglio che c'é: Godiamocelo!"